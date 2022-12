Vaccino anti-Covid e antinfluenzale | pediatri | “Bambini fragili devono farli”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “I, quelli immunodepressi e i trapiantativaccinare ilper ile per l’influenza. La nuova campagna di sensibilizzazione del ministero della Salute è importante per rilanciare la sensibilizzazione verso le immunizzazioni e per l’attività di prevenzione”. Così all’Adnkronos Salute Antonio D’Avino, presidente Fimp, Federazione italiana medici, commentando l’iniziativa lanciata oggi dal dicastero. L’ondata dell’influenza stagionale si è abbattuta sull’Italia. La situazione, “guardando i dati dell’Iss, non va bene, è arrivato quello che già sapevamo avendo osservato l’impatto dell’influenza nell’emisfero australe. E’ una forma abbastanza violenta di infezione, dovuta anche al fatto che negli ultimi due anni per le restrizioni ...