Vacciniamoci contro Covid e influenza | soprattutto se fragili Lo spot del Ministero della Salute

Roma, 01 dicembre 2022 Ecco il nuovo spot del Ministero della Salute per promuovere i vaccini anti-covid e anti-influenzale per i più anziani e fragili, con un'allettante tavolata natalizia con una famiglia riunita e il messaggio: "Covid e influenza, soprattutto se anziani o fragili". Il Ministro della Salute ne ha parlato nel corso della presentazione della campagna di comunicazione: "il Covid-19 e l'influenza stagionale". Covid-19, Schillaci: «L'attenzione maggiore è nel numero di ospedalizzazioni, sulla pressione sugli ospedali e sui ricoveri in terapia intensiva. Parametri che restano sotto i livelli di guardia».