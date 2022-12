Vacciniamoci contro Covid e influenza | soprattutto se fragili Lo spot del Ministero della Salute

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 Ecco il nuovodelper promuovere i vaccini anti-e anti-le per i più anziani e, con un'allettante tavolata natalizia con una famiglia riunita e il messaggio: "se anziani o".Saluta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Regione Lombardia

(Adnkronos) - 'Siamo in una fase endemica per il Covid e abbiamo riacquistato spazi di socialità. Oggi puntiamo alla responsabilità dei cittadini ...Covid-19, Schillaci: «L’attenzione maggiore è nel numero di ospedalizzazioni, sulla pressione sugli ospedali e sui ricoveri in terapia intensiva. Parametri che restano sotto i livelli di guardia».