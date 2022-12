Vaccini | al via campagna per Covid e influenza | ' proteggiamoci per momenti più belli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Una famiglia riunita attorno alla tavola per festeggiare la nonna. Tante generazione diverse che si ritrovano a festeggiare in sicurezza. E' lo spot che andrà in onda da oggi per promuovere le vaccinazioni contro ile l'- con protagonisti persone comuni e non testimonial famosi - presentato oggi a Roma dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dal sottosegretario all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini. L'obiettivo del ministero è sottolineare come si possa, con i, avere una quotidianità protetta anche in vista del Natale. "Torniamo aipiù, una famiglia attorno ad un tavolo,anche per ipiù", ha evidenziato Schillaci che ha aggiunto: "E' ...