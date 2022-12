“Usa e Nato stanno partecipando alla guerra Dal Papa affermazioni non cristiane” | Lavorv ‘a ruota libera’

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Il coinvolgimento degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica, non si sviluppa solo attraverso la fornitura di armi ma anche con l’addestramento di personale. State addestrando i loro soldati sul vostro territorio: nei territori di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi”. Così poco fa il ministro degi esteri russo, Lavrov, nell’ambito di una conferenza stampa. Lavrov: “Perché dire che Stati Uniti enona questadirettamente” Dunque, ha affermato il capo della diplomazia di Mosca, “Non si dovrebbe dire che Stati Uniti enona questadirettamente“. Del resto, secondo il ...

RaiNews

LAVROV: LAPARTECIPA AL CONFLITTO "Gli Stati Uniti e lapartecipano direttamente" al ... Per la Russia, continua il ministro di Putin, "la minaccia posta daglie dall'Ucraina è non solo ...... "ma con grande franchezza ho detto ai deputati americani che i sussidirischiano di spaccare l'... Foto di copertina: EPA/SHAWN THEW Della stessa categoria MONDO L'affondo di Lavrov sulla: "I ... Allarme aereo, "Mig russi decollati dalla Bielorussia". Lavrov: Nato e Usa partecipano al conflitto - Nuovo scambio di 100 prigionieri tra Kiev e Mosca. - Nuovo scambio di 100 prigionieri tra Kiev e Mosca. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che Usa e Nato, oltre a fornire armi, stanno addestrando anche i militari di Kiev.(LaPresse) "Gli Stati Uniti e la Nato stanno partecipando direttamente a questa guerra non solo fornendo armi, ma anche addestrando il personale".