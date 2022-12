Uruguay-Ghana e le mani del diavolo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Anche se il cartellino che l’arbitro gli sta sventolando sotto il naso ha gli angoli taglienti come lama di taglierino, e pesa svariate tonnellate, Jorge Fucile non si scompone più di tanto. Si porta leal petto, come a chiedere «ah, io ammonito?». Con una spallata ha spostato il baricentro di Asamoah Gyan, conquistando il pallone sul vertice della sua area. Poi, arrancando come una bestia ferita, ha lottato da terra per allontanare la minaccia. Il rimpallo ha spinto la sfera tra le gambe di Kwadwo Asamoah, e Fucile gli si è letteralmente attorcigliato attorno, come presa di un boa costrittore. Non è un fallo cattivo; è una classica giocata ammantata di garra, certo, ma è a malapena un fallo. Olegário Manuel Bártolo Faustino Benquerença, l’arbitro, però è inamovibile. Jorge Fucile, già diffidato, come si dice, salterà la prossima gara. E la prossima gara potrebbe ...

Il 35 di Salto, che ha fatto fuoco e fiamme con Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid, si è così espresso alla vigilia di un altro (e altrettanto decisivo): "Forse i giocatori ...Il Brasile potrebbe sfidare una tra, Corea del Sud e, visto che il Portogallo appare lanciato verso il primato nel gruppo H. A questo punto non è da escludere un possibile quarto di ...Ghana lose to Uruguay on penalties at the 2010 World Cup, missing a last-minute spot-kick after Luis Suarez handled the ball on the line to prevent a Ghana goal.Ghana and Uruguay meet at the World Cup on Friday in a repeat of one of the tournament's most contentious games ...