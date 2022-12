“Uomini e Donne” | arriva lo stop al programma | quando e perché

Leggi su tvzap

(Di giovedì 1 dicembre 2022) News Tv. Come cambia il palinsesto di Canale 5 per il ponte dell’Immacolata, il prossimo giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022? Le variazioni interesseranno la fascia del primo pomeriggio. Pessima notizia per i fan i: ildi Maria De Filippi non ci sarà al solito orario ma subirà dei cambiamenti. Anche gli altri programmi di Canale 5 subiranno delle modifiche. Solo uno resterà invariato. Come cambia il palinsesto di Canale 5 l’8 e il 9 dicembre 2022? Cosa succederà a “” Nel dettaglio, il cambiozione Mediaset dell’8 e 9 dicembre 2022, riguarderà tutta la fascia pomeridiana. L’appuntamento con, non andrà in onda per via di questo Ponte dell’Immacolata. I telespettatori infatti non ...