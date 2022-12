Unesco | il ministro Sangiuliano | “Saremo promotori candidatura Via Appia”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come ministero della Cultura ci faremodelladella“Via. Regina Viarum“. Un obiettivo condiviso da quattro regioni e oltre cento enti locali”. Così ildella Cultura, Gennaro, in audizione davanti alle Commissioni Cultura di Camera e Senato. “”Il MiC, in sinergia con la Farnesina, – ha poi aggiunto – continuerà a svolgere un ruolo di primo piano all’e ad assicurare la attuazione delle Convenzioni e dei programmi culturali adottati nell’ambito della organizzazione parigina. Penso alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale di cui abbiamo appena celebrato i 50 anni: anche grazie ai finanziamenti, rafforzeremo l’attività di salvaguardia, ...

Agenzia Nova

Sabato mattina intervento delper lo sport e i giovani, Andrea Abodi Il proficuo impegno per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ( riconosciuto dall') tramandando le tradizioni di padre in figlio e ...... è stata registrata mercoledì 30 novembre come patrimonio immateriale dell'umanità dall'. ... ha dichiarato su Twitter Olivia Grégoire,delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio, ... Il consigliere di Lavrov: “L’Italia ha proposto di privarci della presidenza nel Comitato Unesco” (Adnkronos) - Il proficuo impegno per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ( riconosciuto dall’Unesco) tramandando le tradizioni di padre in figlio e realizzando così un collante sociale ...Buona come uno sfilatino di pane a Parigi: la baguette, con la sua crosta croccante e la mollica morbida, simbolo dell’art de vivre alla francese, è stata inserita nella lista del patrimonio immateria ...