Un gradito ritorno alle origini | la Juventus riparta da Del Piero e Trezeguet

Leggi su serieanews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo il caos di questi giorni, laper ripartire non può prescindere dalla presenza di figure come Del. Il mondo del calcio italiano, e non solo, è stato sconvolto ddimissioni dell’intero CdA della. Andrea Agnelli e Pavel Nedved, dopo anni contraddistinti di tantissimi successi, non fanno più parte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.