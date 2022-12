Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

1997: Curiosità statistica: per la prima volta, in campionato, il Torino affronta il Treviso. I granata vincono in scioltezza per 4-0: a segno Ferrante, Ficcadenti, Sommese e Carparelli. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo