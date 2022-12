Ultimo weekend teatrale per il festival Donizetti Opera | il programma

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Terzo eper il, da venerdì 2 a domenica 4 dicembre: la manifestazione bergamasca, organizzata dalla Fondazione Teatropresieduta da Giorgio Berta con la direzione generale di Massimo Boffelli, la direzione artistica di Francesco Micheli e quella musicale di Riccardo Frizza, arriva alla conclusione dell’ottava edizione con grande entusiasmo. Ultime repliche e ultimi biglietti per le opere in: al Teatroandranno in scena venerdi 2 dicembre L’aio nell’imbarazzo (ore 20) – con sul podio Vincenzo Milletarì e la regia di Francesco Micheli – e sabato 3 dicembre Lafavorite (ore 20) con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Valentina Carrasco per una ...