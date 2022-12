Ultime Notizie – Spagna | allarme buste-bomba | nel mirino anche premier Sanchez

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono almeno 5 lerecapitate nelleore in. Una di queste è stata ricevuta al primo ministro spagnolo Pedro Sz. La lettera conteneva materiale esplosivo ”simile” a quelle consegnate ieri all’ambasciata dell’Ucraina a Madrid, a una ditta che produce armi a Saragozza e oggi alla base dell’aeronautica militare Torrejón de Ardoz vicina alla capitale. Sempre oggi una ”lettera” è arrivataal ministero della Difesa spagnolo. La polizia nazionale spagnola ha spiegato che i servizi di sicurezza della presidenza del governo hanno neutralizzato la minaccia. La lettera con materiale esplosivo era stata spedita per posta ordinaria, come spiega il ministero dell’Interno di Madrid in una nota. Ieri la busta-...

Il Sole 24 ORE

...e personale rifacendosi a uno schema volutamente derivativo Parla italiano una dellerelease ... E' successo puntualmente tra i commenti ai nostri post in cui davamodel progetto, idem per ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Kiev, distrutta la più moderna centrale elettrica del Paese Can Yaman spegne le polemiche e torna sul set de El Turco, mentre Demet Ozdemir parla del matrimonio con Oguzhan Koc.Retsano ancora due dispersi. Alla Camera dei Deputati l'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare sulla tragedia ...