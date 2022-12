Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Croazia-Belgio 0-0 | Lukaku sbaglia tutto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Costretto a vincere per accedere agli ottavi, ilnon va oltre lo 0-0 con la, alla quale il pari basta per qualificarsi come seconda alle spalle del Marocco nel gruppo F. Mertens spreca un paio di occasioni nel primo tempo, nella ripresa entrache colpisce un palo clamoroso e fallisce altre due occasioni enormi nel finale, mentre Courtois salva i suoi su Brozovic e Modric. I ‘diavoli rossi’ chiudono il loro Mondiale con una sola vittoria e appena un gol fatto. Avvio forte dellache preme, pressa e costruisce il primo tiro (con Perisic) dopo appena otto secondi. Attutito l’impatto complicato, emergono i belgi: appena prima del quarto d’ora Mertens si divora un’occasione importante, tira alto davanti a Livakovic. Momento di potenziale svolta da lì a poco, quando l’arbitro inglese Taylor ...

Il Sole 24 ORE

