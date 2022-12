Ultime Notizie – Mollicone | “Divario Nord-Sud anche digitale e culturale lede diritti costituzionali”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Ilfra ile il Sud, non soltanto economico ma, va are idi accesso alla conoscenza“. E’ quanto sottolinea Federico, presidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati, intervenendo alla Lanterna di Roma al meeting ‘Sud e futuri: Mezzogiorno strategico‘ organizzato dalla Fondazione Magna Grecia e giunto alla sua quarta edizione. “Non sono soltanto stereotipi, ma dati statisticamente rilevabili”, osservasciorinando alcune cifre, come ad esempio quelle relative alla percentuale di lettori – nell’ultimo anno 59% al, 56% al Centro, 35% al Sud – e proponendo come incentivo “la ...