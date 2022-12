Ultime Notizie – Migranti | Minniti | ‘Niger paese chiave per governo flussi e sicurezza Mediterraneo’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Il Niger è undel Sahel e dell’Africa del Nord per ildeimigratori, per lanel Mediterraneo e per la lotta al terrorismo. La leadership del presidente Bazoum è un riferimento importante per l’Africa e per l’intera Europa”. Lo ha detto Marco, presidente della Fondazione Med-Or, intervenendo all’evento “Italia, Niger, Europa, Africa. Due continenti, un unico destino”. “Le grandi democrazie occidentali debbono guardare all’Africa e al presidente Bazoum come un protagonista per la costruzione di un nuovo rapporto”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione