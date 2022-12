Ultime Notizie – Juventus | Del Piero | “Parte della mia vita | non commento indiscrezioni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Laè unamiae nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto”. Queste le parole di Alessandro Del, tramite un comunicato diffuso sui social dell’ex capitano bianconero. “Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inebilmente mi vengono chiesti commenti, e altrettanto inebilmente si scrive e si dice tanto”, ha aggiunto l’ex numero 10 in merito alle voci di un suo possibile ritorno in bianconero aggiungendo che “credo sia giusto non commentare, che magari possono poi tramutarsi in speculazioni. Così faccio oggi e così farò per i prossimi ...