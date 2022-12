Ultime Notizie – Dicembre di fuoco per le Camere con manovra e decreti legge

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022)diper la maggioranza di governo, con una serie di provvedimenti da approvare in tempi ristretti, più di quanto accade di solito a fine anno, complice in questo caso un inedito avvio di legislatura avvenuto in autunno. Tutto ruota naturalmente intorno alladi Bilancio, da approvare entro il 31per evitare l’esercizio provvisorio, ma che sarà in Aula alla Camera solo a partire dal 20. Una volta approvata, si presume entro Natale, passerà al Senato, che avrà margini ristretti per chiuderla prima del 29, per consentire quindi un’eventuale terza lettura a Montecitorio in caso di modifiche. Ma in questi primi 40 giorni di attività il Governo ha varato una serie di, più o meno rilevanti, che dovranno essere convertiti ...