Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 185 contagi | a Roma 1 661

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono 3.185 i nuovida coronavirus1 dicembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 7 morti. “nel, su 3.614 tamponi molecolari e 16.381 tamponi antigenici per un totale di 19.995 tamponi, si registrano 3.185 nuovi casi positivi (+99), sono 7 i decessi (+1), sono 734 i ricoverati (+13), 30 le terapie intensive (+1) e +2.414 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi acittà sono a quota 1.661”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi nelle24 ore; nella Asl2 sono 626 i nuovi casi e 1 ...

Il Sole 24 ORE

"Il verde lampeggia su tutta la linea" commenta Craig Erlaine, analista di Oanda. In Borsa lesono positive ed è difficile dargli torto. Dicembre, sull'onda della linea più morbida della Fed e del possibile cambio di rotta della Cina sul Covid, si è aperto all'insegna dei rialzi ...L'Intergruppo parlamentare 'Insieme per un impegno contro il cancro' " dettaglia una nota - ha già operato nelle duelegislature, in modo del tutto trasversale agli schieramenti politici, ... Ucraina ultime notizie. Russia: i 27 cercano un'intesa su tetto prezzo petrolio russo a 60 dollari Il ct della Serbia lancia lo juventino, che spera in un posto da titolare contro la Svizzera. Vietate a tutti i serbi risposte sul tema politico ...(PRIMAPRESS) - ISCHIA - Il frenetico lavoro di chi sta scando tra le macerie di Ischia dopo la valanga di fango abbattutasi su Casamicciola ora è rivolto a ritrovare gli ultimi due corpi di donna che ...