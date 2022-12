Ultime Notizie – Covid oggi Italia | Schillaci | “Fase endemica | ritorno a normalità in sicurezza”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Siamo in unaper ile abbiamo riacquistato spazi di socialità.puntiamo alla responsabilità dei cittadini per unallain. Voglio ribadire che non abbiamo mai pensato di togliere l’obbligo delle mascherine in Rsa o reparti a rischio”. Così il ministro della Salute Orazio, illustrando la nuova campagna di comunicazione ‘Vacciniamoci contro il-19 e l’influenza stagionale’, promossa dal ministero della Salute e presentataa Roma. “presentiamo la campagna nazionale di vaccinazione per ile per l’influenza. Vogliamo ribadire che noi non rimaniamo indietro su nessun tema, non abbiamo mai pensato di non ...