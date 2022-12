Ultime Notizie – Ascolti tv | la partita Polonia-Argentina stravince

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladei Mondiali 2022 in Qatartrasmessa da Rai1 ha stravinto glidella prima serata di ieri grazie a 6.661.000 telespettatori e al 30% di share. Per il secondo posto è testa a testa tra ‘Zelig – Svisti e mai visti’ e ‘Chi l’ha visto?’. Il programma di Canale 5 ha ottenuto infatti 2.361.000 telespettatori e il 16,6%, mentre quello di Rai3 ne ha registrati 2.377.000 con il 14,4%. Su Rai2 il film ‘Il destino di Ruby’ ha totalizzato 1.072.000 telespettatori con il 5,5%, mentre su Italia 1 il film ‘La furia dei Titani’ è stato visto da 839.000 telespettatori pari al 4,3% di share. Retequattro con ‘Controcorrente’ ha ottenuto 691.000 telespettatori e il 5% e La7 con ‘Atlantide’ ne ha raccolti 371.000 con il 2,9%. ‘X Factor 2022’ su Tv8 ha interessato 383.000 telespettatori pari al 2,3% ...

