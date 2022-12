Ultima tappa del Cantatour 2022 a Barletta | la citta’ piu’ famosa d’Italia per la Disfida del 1503

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Link Regione Puglia La cittàin tutta Italia per ladel, in cui si scontrarono 13 cavalieri italiani contro altrettanti francesi, è stata scelta comedi chiusura del. Il prossimo 2 dicembre il tour di Radiobari, supportato da Pugliapromozione e dalla Regione Puglia, andrà in scena al teatro Curci di. Un percorso che finisce in bellezza, dopo il successo ottenuto prima a Gioia del Colle e poi ad Altamura. Ancora una volta toccherà a Renato Ciardo inscenare un vero e proprio spettacolo di musica e intrattenimento, coadiuvato dalla voce fuori campo di Silvia De Sandi, autrice dello show. Una storia lunga ben 203 anni quella del teatro Curci di, struttura che visse due vite differenti. La prima porta ...