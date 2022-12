Ucraina | Zelensky | ' Sei milioni di persone senza elettricità | la guerra finirà quando vorrà Mosca'

, Volodymyrha annunciato che circa sei milioni di persone insono senza elettricità. Secondo il presidente ucraino, "la situazione rimane molto difficile nella capitale Kiev, ...... 'Solo nell'ultimo giorno ci sono stati 131 incendi in, 106 dei quali in zone residenziali. Nove persone sono morte, otto sono rimaste ferite'. 09:56: 'Sei milioni gli ucraini senza ...KIEV - "Circa 6 milioni di cittadini nella maggior parte delle regioni del nostro Paese sono disconnessi dall'elettricità. La situazione rimane molto difficile nella capitale, così come nelle regioni ...Russi hanno arrestato un 14enne durante occupazione a Kherson per delle foto scattate ad attrezzature militari. Zelensky: "Quasi in sei milioni senza elettricità". Nove morti a causa degli incendi per ...