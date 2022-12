Ucraina | Zelensky | “Quasi 6 milioni di persone senza elettricità”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sonoseigli ucraininel Paese. Lo ha detto il presidente dell’Volodymyr, mentre il servizio di emergenza di Kiev ha fatto sapere che novehanno perso la vita a causa di incendi scoppiati dopo che erano state infrante le norme di sicurezza nel tentativo di riscaldare le loro case dopo gli attacchi russi alle centrali elettriche. ”Solo nell’ultimo giorno ci sono stati 131 incendi in, 106 dei quali in zone residenziali. Novesono morte, otto sono rimaste ferite”, ha detto il servizio di emergenza. “Stiamo preparando contromisure, ancora più potenti di quelle attuali”, ha fatto saperecon un messaggio alla Russia nel suo ...

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel consueto video - messaggio alla nazione. 'Ingegneri energetici e servizi pubblici, tutti i nostri servizi stanno facendo di tutto per ...Sono quasi sei milioni gli ucraini senza elettricità nel Paese. Lo ha detto il presidente dell'Volodymyr, mentre il servizio di emergenza di Kiev ha fatto sapere che nove persone hanno perso la vita a causa di incendi scoppiati dopo che erano state infrante le norme di ...La guerra in Ucraina è arrivata al 281esimo giorno. Proseguono i bombardamenti russi sulle città del Paese invaso, da Sumy a Kherson. Per Volodymyr Zelensky, il conflitto "finirà quando otterremo una ...Sono quasi sei milioni gli ucraini senza elettricità nel Paese. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre il servizio di emergenza di Kiev ha fatto sapere che nove persone hanno per ...