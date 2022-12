Ucraina | Zelensky | ' crediamo che la guerra finirà nei prossimi mesi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Kiev, 1 dic. (Adnkronos) - Volodymyrspera che lacon la Russia finisca nei. "Laquando vinceremo noi o quando la Federazione Russa lo vorrà - ha detto il presidente ucraino al New York Times - Può succedere che la Russia decida di finirla solo quando si sentirà debole, essendo isolata e non avendo alleati.chenei". Nella sua intervista,ha aggiunto che se l'Kiev non resiste, la"si insinuerà" in altri territori. Il presidente ha inoltre sottolineato che l'sta pagando questa lotta con la vita del suo popolo.