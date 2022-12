Ucraina | Usa | contratto da 1 | 2 mld per produzione 6 sistemi missilistici Nasam

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Washington, 1 dic. (Adnkronos) - L'esercito degli Stati Uniti ha assegnato unda 1,2 miliardi di dollari a Raytheon Technologies Co. per seiavanzati terra-ariaper l', che si aggiungeranno agli altri due già consegnati a novembre con lo scopo di aiutare Kiev a respingere gli attacchi di missili i e droni russi. Lo ha reso noto il Pentagono.

...di istituire un tribunale speciale contro i crimini di guerra russi perpetrati indal giorno dell'invasione. Una mossa politica, di grande effetto e che vede il sostegno anche degli. Ma ...... FTX, la società di criptovalute fallita di recente, aveva un ruolo nella guerra. Ne abbiamo scritto in altra nota , accennando al flusso di soldi che, stanziati dal Congressoin favore ...Bloomberg è sicura che la prossima settimana TSMC annuncerà un aggiornamento dei suoi piani per la nuova Fab in Arizona, pronta a produrre dal 2024: i chip saranno realizzati a 4 nanometri e non a 5 n ...Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 1° dicembre: L'esercito Usa ha assegnato una maxi commessa da 1,2 miliardi di dollari alla Raytheon Technologies per la produzione di sei ...