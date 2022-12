(Di giovedì 1 dicembre 2022) Macron, Usa non usi Ue nella sua lotta contro Cina. Zelensky, guerra finirà con nostra vittoria o con decisione. Cnn, Usa pensano a «forte espansione» addestramento soldati. Xi a Michel, soluzione politica interesse di tutti

Il Sole 24 ORE

Intanto è allarme aereo sull'interaper aerei militari decollati dalla Bielorussia. Poche ore prima, colpita anche la più grande centrale elettrica del Paese nella regione di Lugansk. Le ...Pacchi bomba Spagna ,notizie . Il governo spagnolo ha rafforzato la sicurezza dopo aver rivelato che una serie di ... Mercoledì 30 novembre 2022 un impiegato dell'ambasciataa Madrid è ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ritira alcune truppe da sponda orientale del Dnipro Andando ad analizzare il report si scopre che l’invasione russa in Ucraina sta avendo importanti effetti sulla ... La materia prima principale per l’Ue resta il petrolio, nonostante negli ultimi ...Gli attacchi missilistici alle centrali elettriche in tutta l’Ucraina lasciano il Paese senza elettricità. Questo significa blackout diffusi e interruzione delle forniture di acqua e riscaldamento. L’ ...