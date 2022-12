Ucraina | Mosca | ' Finlandia e Svezia non più non allineati | ora sono periferia della Nato'

(Di giovedì 1 dicembre 2022), 1 dic. (Adnkronos) - Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato all'agenzia russa Tass che lae la, che erano simboli del non allineamento militare, si stanno ora trasformando nella. "È triste - ha detto il diplomatico - Si tratta di due paesi la cui reputazione internazionale si basava in gran parte sulla politica di non allineamento militare esempre stati una piattaforma importante per il dialogo internazionale. Ora stanno diventando la, ma questa è una loro scelta".

, 1 dic. " Sui rapporti con l'Occidente non si torna indietro, la Russia non li ripristinerà come erano prima del conflitto in. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei ...Risolvere la crisi in'con mezzi politici è nel migliore interesse dell'Europa e di tutti i ... L'Ue propone un tribunale per i crimini di guerra di. 'La Russia deve pagare per i suoi ...Mosca, 1 dic. (Adnkronos) - Sui rapporti con l'Occidente non si torna indietro, la Russia non li ripristinerà come erano prima del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli ...Russi hanno arrestato un 14enne durante occupazione a Kherson per delle foto scattate ad attrezzature militari. Zelensky: "Quasi in sei milioni senza elettricità". Nove morti a causa degli incendi per ...