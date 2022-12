La Svolta

Per Macron 'l'alleanza trae Stati Uniti è più forte di tutto'. Un concetto ribadito a poche ora dal bilaterale con Joe Biden alla Casa Bianca , dove, gas e Inflation Reduction Act ..."Chiaramente viene in mente lache qui ormai è da tempo malvista. Ma al momento non vi sono ... Non per inviarli a combattere inma per impiegarli qui in Centrafrica". Le dichiarazioni ... Ultimo'ora: Ucraina: Francia primo paese a sostenere creazione tribunale per crimini russi Parigi, 1 dic. (Adnkronos) – La Francia è il primo grande stato occidentale a sostenere pubblicamente la creazione di un tribunale speciale per processare alti funzionari russi, tra cui potenzialmente ...WASHIGTON - Emmanuel Macron, in visita di Stato negli USA ieri sera ha avuto una cena con first ladies al fianco, in un ristorante "Italiano" sulle rive del Potomac. È lì, al Fiola Mare - spin off mar ...