TV PLAY | Kessie all’Inter | clamoroso | “Brozovic da Conte”

MilanLive.it

Sul tema si è espresso Luca Cohen a Tv, trasmissione Twitch di calciomercato.it . L'ospite ha rilasciato delle dichiarazioni particolari, soprattutto sulle qualità di, che hanno ...... ma restando nei paletti del Fairfinanziario. Ecco perché, esattamente come accaduto tante ... Poi ci fu quel tentativo di scambio tra Inter e Milan, che vide coinvolti Vecino, Naingollan e. ... Kessie all’Inter, l’opinionista a Tv Play: “Non mi preoccupa, non ha qualità” Sadly, not all of the world's best players made it to the World Cup, either through injury or failure to qualify. Here's what they're up to instead.All the latest Aston Villa news as BirminghamLive brings you what Franck Kessie's agent has said about his client's futre ...