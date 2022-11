Tuttosport – Szczesny | il caos Juventus e le parole su Agnelli

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-12-01 00:33:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: “Fortunato due volte sui rigori: è bello, sono dei momenti belli. Il Mondiale è il nostro massimo e vivere momenti come questo è bellissimo“. Così Wojciech, ai microfoni di Rai Sport, dopo Polonia-Argentina. Il portiere ha parato un calcio di rigore a Messi (dopo il tiro dagli undici metri ribattuto contro l’Arabia Saudita) e, nonostante la sconfitta contro gli argentini, la nazionale polacca ha ottenuto la qualificazione agli ottavi: “Non solo fortuna anche lavoro, certo, ma per parare un rigore a Messi c’è bisogno anche di fortuna. Per passare il prossimo turno difendere così bassi non basterà, ma noi ci proveremo” ha spiegatosulallaPoi, sulla ...

Poi, sulla Juventus, ha dichiarato: "Juve Dispiace..." Si sveglia allora la Polonia con Glik che accarezza il pari di testa, ma al 68' l'Argentina raddoppia: Julian Alvarez controlla in area e spara sotto l'incrocio, un gran gol. La Nazionale di Scaloni conquista il Gruppo C battendo i polacchi di un super Szczesny che strappano il pass per la fase ad eliminazione diretta grazie alla differenza reti.