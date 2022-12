Trema la Juventus La Procura di Torino ha chiesto tredici rinvii a giudizio per i bilanci sospetti

(Di giovedì 1 dicembre 2022)la. Nell’ambito dell’indagine sui, ladiha13nei confronti di 12 persone fisiche più la stessa società. Stralciata invece la posizione degli ex sindaci. Tra i destinatari della richiesta spiccano i nomi dell’ex presidente Andrea Agnelli, dell’ex vicepresidente Pavel Nedved, dell’ex direttore Fabio Paratici e dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene.lae il club corre ai ripari Si tratta di una notizia che era nell’aria dopo la chiusura dell’inchiesta avvenuta a fine ottobre. Proprio per questo pochi giorni fa il club si è difeso con un lungo comunicato. “Le contestazioni dellanon ...

CalcioMercato.it

Calciomercato, il Real Madrid su Milinkovic - Savic: presto l'incontro Milinkovic - Savic © LaPresseIn passato il PSG sembrava la squadra più interessata a Milinkovic - Savic, poi hanno ...Penalizzazione, Piccioni avvisa: 'C'è un'ipotesi catastrofica, ma improbabile' Allianz Stadium ©LaPresseStando all'intervento di Piccioni, difficilmente laincorrerà in sanzioni '... TV PLAY | Annuncio in diretta, la Juve trema: “Tanti punti di penalizzazione se…” Il caos scoppiato intorno alla Juventus dopo le dimissioni di Agnelli e del Cda per l'inchiesta Prisma potrebbe coinvolgere altri club italiani.Il caos scoppiato intorno alla Juventus dopo le dimissioni di Agnelli e del Cda per l'inchiesta Prisma potrebbe coinvolgere altri club italiani.