Transformers | Il risveglio | trailer ufficiale e nuovi ingressi nel cast del nuovo film Paramount

(Di giovedì 1 dicembre 2022): Ilsi mostrato nel suo primo, affiancato da alcune new entry interessanti.: Ilha finalmente un primoche regala nuove sequenze dell'atteso progetto in arrivo nelle sale italiane nel mese di giugno 2023. Oltre alle immagini del video, grazie alle nuove notizie condivise dallo studio cinematografico, abbiamo anche i nomi dei recenti arrivi nel suo. Peter Dinklage (Scourge), Liza Koshy (Arcee), John DiMaggio (Stratosphere), David Sobolov (Rhinox/ Battletrap), Michaela Jaé Rodriguez (Nightbird), Cristo Fernández (Wheeljack) e Tobe Nwigwe (Reek), sono gli attori unitisi aldi: Rise of the Beasts. ...

Arriverà nelle sale il 9 giugno 2023: Il, nuovo capitolo del celebre franchise di robottoni Hasbro. Diretto da Steven Caple Jr, porterà i fan in un'epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveranno gli ...Rivelati i doppiatori dei Maximals che debutteranno in: Il, ambientato alla fine degli anni ...Transformers: Il Risveglio si mostrato nel suo primo trailer ufficiale, affiancato da alcune new entry interessanti.Nel primo trailer ufficiale di Transformers: Il Risveglio facciamo finalmente la conoscenza dei temibili Maximal ...