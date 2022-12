Traffico Roma del 01-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione ancora intenso ilsu entrambe le carreggiate del raccordo code a tratti in esterna tra laFiumicino e Anagnina in interno invece file tra la Trionfale la tra la Bufalotta e la Casilina sulla tangenzialepenalizzato da un incidente all’altezza della A24 in direzione Salaria sempre in questa direzione file tra Batteria Nomentana e la Salaria verso San Giovanni si procede in coda alla galleria Giovanni XXIII e la Salaria e poi tra Tiburtina e Scalo San Lorenzo diverse gli incidenti segnalati sulle strade capitoline in via dei Gelsi nei pressi di via della Saggina in viale di Tor di Quinto l’incrocio con via Lupi in via degli Aldobrandeschi altezza di via dei Bevilacqua è sempre per incidente a Settecamini è stata chiusa via Colli sul Velino ...