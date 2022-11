Calciomercato.com

LA ROMA INSISTE PER LUKIC: IDEA SCAMBIO CONIl rapporti tra iled il serbo, ma non è una novità, sono incrinati oramai dalla scorsa estate. Non per questo, però, i granata hanno ...- L'idea della Roma è uno scambio conche Juric conosce bene avendolo allenato al. L'albanese trova poco spazio con Mourinho e gradirebbe la destinazione granata anche se ... Torino, Kumbulla gradito a Juric: può rientrare nell'operazione Lukic Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...LA ROMA INSISTE PER LUKIC: IDEA SCAMBIO CON KUMBULLA. Il rapporti tra il Torino ed il serbo, ma non è una novità, sono incrinati oramai dalla scorsa estate. Per la squadra giallorossa quello del ...