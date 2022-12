Torino Film Festival | il programma del 2 dicembre

... aspiega di aver "cominciato a scrivere il primo cinque anni dopo il mio tentativo di suicidio, quindi dopo aver fatto un lavoro per metabolizzare: non è stata una scrittura a caldo. Il, ...Intervista con il regista di "Perfetta Illusione", presentato ain Selezione Ufficiale. Nel cast Giuseppe Maggio, Carolina Sala e Margherita Vicario. ...Mi si nota di più se non vengo o se vengo e non faccio proiettare il film Pedro Henrique, giovane regista portoghese ha inscenato una “protesta” davvero curiosa durante il 40esimo Torino Film Festiva ...Una commedia sociale che getta uno sguardo sul dramma contemporaneo dei rimpatri forzati. Dal 7 dicembre al cinema.