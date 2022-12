Tori e Lokita è un film sull’infanzia rubata che cerca di resistere

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I fratelli Dardenne in appena un’ora e mezza costruiscono con precisione la dinamica del rapporto tra due esseri umani in simbiosi, e mostrano come la dinamica economica sia inumana, in alto e in basso sulla scala sociale. Leggi

Si apre con un volto e si chiude ancora con un volto, il nuovo, splendido film di Jean - Pierre e Luc Dardenne , giunti al loro dodicesimo lungometraggio di fiction (senza contare quindi i loro numerosi documentari), e presentato in ...... con quello sguardo neutro, non intrusivo, che solo può consentire la libera nascita di una pietas e di un autentico coinvolgimento emotivo, ce ne presentano due:e il piccolo; si sono ...I fratelli Dardenne in appena un'ora e mezza costruiscono con precisione la dinamica del rapporto tra due esseri umani in simbiosi, e mostrano come la dinamica economica sia inumana, in alto e in bass ...