(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non ci sta a sopportare l’informazione ufficiale, le “fake news” dei Palazzi, forse si sente un po’ Enricocon tutti quei “like” che arrivano sulla pagina Facebook ed ecco che Danilo, forse il peggior ministro delle Infrastrutture della storia della Repubblica italiana, si organizza per un vero e proprio Tg di controinformazione. Dacon contributi grillini.e il“contro” con i soldi dei suoi fans “Se qualcheduno ama questo progetto, e ciò che facciamo, sicuramente ci darà una mano perché non possiamo andare avanti solo spendendo, ma cercando di sopravvivere grazie al lavoro che ci mettiamo”, dice Danilo, dopo aver interrotto le sue dissertazioni sui “miracoli” del Ponte di Genova nuovo, di cui si prende i meriti, con un ...

Secolo d'Italia

Il Pordenone non molla, cie prende campo. Al 25 è il più testardo in campo dei neroverdi ... PRO SESTO (3 - 4 - 3): Del Frate 6,5; Giubilato 6, Marzupio 6 (st 26 Moretti 6),6; Capelli ...Esecutivo che stavolta non dovrà avere punti deboli come i vari Di Maio ,, Lorenzin , ... non nel merito dei contenuti di ciò che dice e che fa (a cui probabilmente nonneanche lui ... Toninelli si crede Mentana e si fa finanziare il suo Telegiornale: "Primi fondi, sono commosso" (video)