Tiro a volo | President’s Cup 2022 | Jessica Rossi accede alle semifinali del trap | out Silvana Stanco

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La mattinata italiana del, allaCup, in corso di svolgimento a Il Cairo, riporta un bilancio in agrodolce per i colori azzurri, relativamente alfemminile. L’ottima notizia infatti è quella chece l’ha fatta. L’emiliana è riuscita, con lo score pressoché perfetto di 24/25 (un solo errore in corrispondenza del sesto piattello) a qualificarsi per ledi specialità che si terranno domani; insieme a lei la spagnola Fatima Galvez (secondo a quota 20/25). Nello stesso Ranking Match invece,è stata eliminata. L’Italo-svizzera si è rivelata poco brillante sin da subito chiudendo al quarto e ultimo posto la competizione, con un punteggio falloso di 12/15 ...