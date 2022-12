Agenzia ANSA

"Crediamo che la diversità e l'inclusione siano valori importanti,è tra le aziende con il maggior numero di donne nel consiglio di Amministrazione. Vogliamo rendere l'Italia competitiva in ...... campagna di Fondazione Airc, promossa in collaborazione con Figc, Lega Serie A,, AIA. Per ... "Il 4 - 5 - 5 - 2 - 1 è il modulo di Airc per sconfiggere il cancro,Airc e facciamo gol per ... Tim, sosteniamo il lavoro delle donne con Women Plus - Economia Il progetto sostiene concretamente l'occupazione e l'empowerment femminile ... "Crediamo che la diversità e l'inclusione siano valori importanti, Tim è tra le aziende con il maggior numero di donne ...Primi scambi con il segno più per Piazza Affari, che al pari delle altre Borse europee incassa l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, a un rallentamento a dicembre della velocità nel rial ...