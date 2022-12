la Repubblica

"Per la prima volta, quest'anno ci sarà": a parlare è Annamaria Malato, la presidente di Più libri più liberi , la Fiera della ...un incontro in cui cercheremo di riflettere su come questa...... ma la sua filosofia formativaessere applicata a un approccio più generale alla crescita ...a pubblicare il tipo di contenuti visivi accattivanti che attirano i follower su piattaforme come, ... TikTok può salvare l’editoria La storia di BookTok e di come i libri sono diventati virali