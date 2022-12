The Woman King | la recensione | Epopea femminista nell’Africa delle guerriere Agojie

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladi The, un film in pieno stile hollywoodiano che porta sul grande schermo il protofemminismoimpavide. Maceti, lance, teste mozzate, lame affilate, unghie che affondano nelle carni e cavano gli occhi, acrobatici corpo a corpo: non siamo a Sparta ma nell'Africa del XIX secolo, nel regno del Dahomey, e al posto dei valorosi soldati spartani, troviamo un manipolo altrettanto coraggioso e ben addestrato di, il sanguinario esercito. Nelladi The(in sala dal 1° dicembre) proveremo ad analizzare il tentativo tutto hollywoodiano di raccontare attraverso gli slanci epici del genere storico fatti ...

La recensione diKing, il film di Gina Prince - Bythewood con Viola Davis fa emozionare e riflettere. Da vedere ...' Questo è il background diKing , apparentemente introdotto tramite una scritta in sovrimpressione su schermo prima di quel prologo pronto a trascinarci subito nel vivo dell'azione. E non ...La recensione di The Woman King, un film in pieno stile hollywoodiano che porta sul grande schermo il protofemminismo delle impavide guerriere Agojie.Arriva finalmente anche nelle sale italiane The Woman King, action storico diretto da Gina Prince-Bythewood (The Old Guard) che racconta ...