Terra Amara | cosa aspettarsi dalle anticipazioni turche?

sorpresa stamani per i gestori del bar King's in via Doni, angolo Galliano. I titolari hanno ... e hanno fatto razzia di bottiglie di alcolici che durante la fuga sono finite a. Ingenti i ...Nuovo appuntamento oggi giovedì 1 dicembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna Yilmaz acquista la casa di Sermin, e così facendo introduce lui e Fekeli nel cuore della 'fortezza' degli Yaman. Poi si impossessa della filanda più grande della ...Una riflessione amara su quanto il Natale sia sempre più una festa consumistica e su come le nostre abitudini stiano distruggendo la Natura ...La furia di Müjgan sarà la principale protagonista delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Behice, infatti, si troverà in ospedale in fin da vita, dopo che qualcuno l'ha colpita con ...