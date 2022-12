Terra Amara anticipazioni | tragico lutto? Tenta il suicidio

(Di giovedì 1 dicembre 2022): tutte ledella soap turca in onda su Canale 5.in arrivo? Uno dei personaggi principali prova ad uccidersi…Ecco cosa succederà! La soap turca dal… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La soap opera di origini turcheè sempre in grado di stupire il suo pubblico. Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 10 dicembre 2022, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alk) farà arrabbiare Ylmaz Akkaya (Uur ...Ritorniamo allae alla vita reale. Inauguriamo un tempo nuovo, ci fara' bene. Per le persone, ... quello di Lepore è un 'contributo prezioso' perche' 'riporta un'verita'' ovvero che 'il Pd ...Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Le anticipazioni turche della serie tv Terra amara annunciano che il capomastro Gaffur intraprenderà una tresca clandestina con Seher ...