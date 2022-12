Tekken 8 | il gioco dovrebbe mostrarsi ai The Game Awards

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ai The2022, come sostenuto da un noto streamer di Twitch, riceveremo nuovi aggiornamenti su8 Secondo quanto riportato di recente in rete,8 farà la sua apparizione ai The: lo streamer di Twitch AvoidingThePuddle ha twittato una foto di quello che sembra essere il merchandising promozionale del. La confezione include una maglietta con il logo dell’ottavo capitolo della saga picchiaduro targata Bandai Namco e un messaggio che suggerisce che ilsarà presentato ai prossimi oscar videoludici. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.8: seguite i The2022 per tutti i dettagli sul seguito delle ...

tra cui la presenza di Final Fantasy XVI, Diablo IV, Star Wars Jedi: Survivor e un nuovo gioco di Crash Bandicoot, e ora sembra proprio che anche Tekken 8 sia presente in lista. Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 5 e non riutilizza alcuna risorsa di Tekken 7. Forse una data di lancio e un nuovo trailer saranno rivelati ai The Game Awards.