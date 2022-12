Tananai perché si chiama così? Qual è il suo vero nome? Origini | genitori | famiglia

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è il noto cantante italiano lanciato al successo dal singolo Sesso Occasionale, presentato al Festival Sanremo 2022. Nonostante l’ultimo posto ottenuto in classifica finale della kermesse al Teatro Ariston, il tempo, poi, è stato galantuomo con l’artista rendendo il brano una hit indiscussa. A novembre 2022 il cantante ha lanciato il suo primo disco,...

... BLANCO - Brividi (Sanremo 2022) FedezVEVO - Fedez,, Mara Sattei - LA DOLCE VITA (Official ... lo spettacolo del primo tempo del Super Bowl LVI della NFL, il video dei Try Guys che spiega...Anchesolitamente l'andamento dei video non è esattamente uguale a quello delle radio o ... La dolce vita , il secondo tormentone consecutivo di Fedez , che stavolta, accompagnato dae ...