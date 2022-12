Tagliavanti Camera di Commercio | Ora uno status speciale per Roma

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "Ora unoper la Capitale". Il presidente delladiLorenzo, nel corso del forum de Il Tempo Quotidiano, spiega cosa serve per il rilancio di. "La politica è pronta a dare alla città unoche le riconosca il giusto ruolo di Capitale del Paese. Una proposta che ladilanciò oltre 20 anni fa e che restò inascoltata. Ma adesso ci sono le condizioni per mettere il turbo alla città soprattutto nell'imminenza dei grandi eventi che arriveranno nei prossimi anni". E sui nodi trasporti e rifiuti deve intervenire lo Stato. (di Filippo Caleri e Mario Benedetto)

