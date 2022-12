Calciomercato.com

QUI- Sommer e Elvedi presentano i sintomi dell'influenza maspera di recuperarli in tempo. Probabile modulo 4 - 3 - 3 con Sommer in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia ...Mitrovic e compagni in Qatar hanno l'occasione di 'vendicare' quella dolorosa sconfitta ma non hanno alternative alla vittoria per scavalcare i rossocrociati di Murat. Mentre laè a ... Svizzera, Yakin: 'Il destino nelle nostre mani, con la Serbia diverso dal Camerun' La partita Serbia - Svizzera del 2 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi d ...Contro la Serbia ci si gioca un posto agli ottavi. Le due squadre sono al completo. Sow: ‘Dobbiamo provocare più occasioni da rete’ ...