Stop bustine di zucchero | ketchup e maionese e addio alle mini confezioni di shampoo negli hotel | cosa cambia con le nuove regole Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nientedial bancone del bar e neppure quelle diservite per accompagnare hamburger o patatine al tavolo. Sarà possibile, però, portarle a casa per il take-away, insieme a quelle di salsa di soia per il sushi., poi,lasciate a disposizione dei clienti degli, comecontenenti bagnoschiuma eo bottigliette con lozioni per corpo e mani. Se la proposta appena presentata dalla Commissione Ue per il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio sarà definitivamente approvata, i prodotti consumati per una vita potranno essere certamente ancora disponibili per i consumatori, ma ine ...