Stefano De Martino si confessa | “Da giovane ho fatto spesso il salto della quaglia”

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Deè ormai uno dei volti Rai più apprezzati (nonostante qualche incursione ad Amici, il programma che lo ha lanciato) ed è contento di essere nuovamente in onda alla guida di Bar Stella su Raidue. La ritrovata serenità al fianco di Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, non è più un mistero, anche se lui solo raramente parlasua vita privata. Questa volta il 33enne ha deciso di fare un’eccezione e ha raccontato alcuni lati meno noti di sé in veste di ospite de La Conferenza Stampa, nuovo format disponibile su RaiPlay, che ha caratteristiche del tutto simili a quelle di una conferenza stampa vera e propria, anche se a fare le domande non sono i giornalisti, ma un gruppo di studenti. Vi raccomandiamo... Belen Rodriguez e il ritorno di fiamma con De: ...

Deha rialzato la serranda del " Bar Stella ", il programma in onda in seconda serata su Rai 2 .Dee il cast del Bar Stella su Rai 2 Il nome è ispirato al locale del ...E' stato questo il dolce messaggio di Belen Rodriguez diretto aDe. La compagna del conduttore di Torre Annunziata ha assistito estasiata alle prime puntate del programma di Rai 2 '...Stefano De Martino ha confessato a un gruppo di ragazzi di non avere usato il preservativo da giovane e invitato a non fare come lui.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...