(Di giovedì 1 dicembre 2022) Prima della pandemia, lazzazione in Italia mostrava un certo ritardo rispetto agli altri paesi dell’Unione europea. L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) misurato sui dati relativi al 2019 vedeva infatti il nostro paese tra le ultime posizioni sia per quanto riguarda le competenze degli italiani che la disponibilità di servizinei settori pubblico e privato. Durante l’emergenza sanitaria la transizione digitale ha però visto una rapida evoluzione nel Bel paese. Tra lockdown, misure per il distanziamento sociale e restrizioni di vario tipo, anche i meno propensi all’uso delle tecnologiesono stati costretti a superare la propria ritrosia e a fare uso di un certo numero di servizi online. Questoha favorito una maggiore integrazione tra le aziende di nuove soluzioni ...

Il Denaro

... ma l'inclusione femminile all'interno dei team è ancora scarsa: solo 55(il 7,8%) hanno ... LAB24 PMI, i grafici e le storie Scopri di ...Lesi confermano protagoniste anche nella sfida per uno sviluppo sostenibile ". Budget ICT "...o grandissime imprese e sempre il 43% delle PMI aumenteranno i budget per le tecnologie, ... Startup digitali: panorama italiano nel post-covid - Ildenaro.it Prima della pandemia, la digitalizzazione in Italia mostrava un certo ritardo rispetto agli altri paesi dell’Unione europea. L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) misurato sui dati relativ ...Francesco Di Costanzo: "Pensare alla manutenzione e gestione dei nuovi servizi anche dopo il Pnrr" Tappa fiorentina per ‘Le città possibili’, il tour che Fondazione Italia Digitale e Municipia SpA – G ...